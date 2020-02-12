Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на пациентку клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Аллу Ильину, сбежавшую с карантина.
Иск зарегистрирован Куйбышевским районным судом Северной столицы. В нём врач настаивает на принудительном возвращении женщины в больницу. В качестве заинтересованных лиц в заявлении указаны медучреждение и 18-й отдел полиции по Петроградскому району Санкт-Петербурга,
Ильина прилетела в Петербург из Китая в конце января. Через несколько дней она почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Те направили её на 14-дневный карантин в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Петербурженка сочла это нарушением её права на свободу, поскольку подозрения на наличие у неё коронавируса не подтвердились, и через несколько дней сбежала.
Как писал NEWS.ru, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не увидел серьёзного проступка в действиях Ильиной. Он считает, что угрозы для города побег женщины с карантина не представляет, так как коронавирус «не такое серьёзное заболевание, как казалось на первый взгляд».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен