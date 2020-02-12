https://static.news.ru/photo/ff758cfa-88c6-11e9-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на пациентку клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Аллу Ильину, сбежавшую с карантина.

Иск зарегистрирован Куйбышевским районным судом Северной столицы. В нём врач настаивает на принудительном возвращении женщины в больницу. В качестве заинтересованных лиц в заявлении указаны медучреждение и 18-й отдел полиции по Петроградскому району Санкт-Петербурга, сообщают «Невские новости».

Ильина прилетела в Петербург из Китая в конце января. Через несколько дней она почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Те направили её на 14-дневный карантин в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Петербурженка сочла это нарушением её права на свободу, поскольку подозрения на наличие у неё коронавируса не подтвердились, и через несколько дней сбежала.

Как писал NEWS.ru, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не увидел серьёзного проступка в действиях Ильиной. Он считает, что угрозы для города побег женщины с карантина не представляет, так как коронавирус «не такое серьёзное заболевание, как казалось на первый взгляд».