Военный пострадал при взрыве пиротехники в честь Дня ВДВ

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В Чехове на празднике по случаю Дня ВДВ пострадал один военнослужащий. Он получил травмы от взрыва пиротехнического заряда, сообщает «Радио 1».

2 августа при проведении военно-спортивного праздника на стадионе г. Чехова один военнослужащий по контракту подразделения ВДВ получил незначительные травмы при срабатывании имитационных пиротехнических средств, — цитирует радиостанция пресс-службу Минобороны.

В ведомстве добавили, что военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Курганской области оперштаб по борьбе с коронавирусом запретил проведение авиационного праздника в День ВДВ. Об этом сообщил региональный департамент экономического развития.

Ведомство опубликовало выписку из решения оперштаба, в которой говорится, что проведение авиационно-спортивного праздника «Голубые береты» признано нецелесообразным.