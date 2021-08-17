На полицейского завели дело из-за продажи служебных машин

В Кабардино-Балкарии фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) стал сотрудник полиции, продававший служебные автомобили под видом списанных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Сбывать машины сотрудник управления МВД по работе с личным составом начал осенью 2020 года. На этом ему удалось заработать около 700 тысяч рублей. После этого его противоправная деятельность была пресечена.

В МВД мужчина проработал в течение семи лет. За это время он неоднократно получал дисциплинарные взыскания.

Ранее сообщалось, что в Москве четырёх старших офицеров полиции арестовали по делу о взятках, полученных ими за помощь в съёмках фильма, посвящённого маньяку Андрею Чикатило. Общая сумма взяток составила 400 тысяч рублей. Двое из них свою вину признали.