На «Новую газету» составили протокол о дискредитации ВС РФ

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Здание редакции «Новой газеты» в Москве

На «Новую газету» составили протокол о дискредитации российских Вооруженных Сил, на что обратили внимание журналисты Telegram-канала «Осторожно, новости!». Административное дело уже поступило в Таганский суд, о чем свидетельствует информация на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Дата заседания по делу еще не назначена.

Кроме того, пока нет сведений о том, из-за какой именно публикации в отношении «Новой газеты» был составлен протокол.

Известно, что документ поступил в распоряжении столичной инстанции в среду, 11 января.

Ранее выяснилось, что следствие требует заочно арестовать основателя «Медиазоны» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам адвоката Леонида Соловьева, причиной стало нарушение издателем подписки о невыезде — он уехал в Ватикан.

До этого против Верзилова возбудили еще одно уголовное дело за дискредитацию ВС России. По данным Telegram-канала SHOT, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Поводом для возбуждения нового дела, уточняет канал, стали посты Верзилова в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) и Twitter о событиях в Буче.