На МЖД ко Дню влюблённых появился «вагон, соединяющий сердца»

14 февраля на Киевском направлении Московской железной дороги появился «вагон, соединяющий сердца», который будет курсировать в течение суток. Как сообщается на сайте АО «Центральная ППК», в специальном секретном чате вагона можно познакомиться с попутчиками. Получить доступ в чат можно будет по QR-коду на стикерах в салоне.

«Свидание» в цифровом формате поможет пассажирам сохранять социальную дистанцию, а сердечки в масках, использованные в оформлении вагона, напомнят о необходимости ношения средств индивидуальной защиты, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на Ярославском направлении МЖД есть станция «Валентиновка», где 14 февраля раздают открытки-валентинки с пожеланиями добра и любви, вручая их в кассах вместе с билетами. А на информационных табло 20 станций Московских центральных диаметров появились трогательные поздравления пассажиров, адресованные любимым и ранее опубликованные в соцсетях компании.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» запустила ко Дню святого Валентина «Секретные валентинки», которыми можно поздравить близких. Также для пользователей доступны тематические рамки на фотографии с фразами о любви от аутичных художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом».

Для ценителей музыки «Одноклассники» также составили рейтинг и плейлист самых популярных романтических песен. На первом месте песня «Вдвоём» дуэта Максима Фадеева и Наргиз, также в топе «ЯТЛ» певицы Zivert, «Комета» музыканта JONY, «Океанами стали» певца Alekseev и «It Must Have Been Love» группы Roxette.