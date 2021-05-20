На майские отдыхали: эксперты узнали график работы мошенников

https://static.news.ru/photo/fcbf1e6c-b9cb-11eb-9417-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телефонные мошенники в России работают по графику офисных сотрудников, ходят на обед и отдыхают в майские праздники. Это выяснили специалисты компании Bi.Zone, сообщает РИА Новости.

Директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин отметил, что деятельность жуликов не отличается от работы кол-центров.

Они приходят на работу к десяти утра, уходят на обед и заканчивают работу в одинаковое время, — подчеркнул он.

Компания фиксирует в среднем от 6 до 10 тысяч звонков в сутки. При этом по субботам их количество сокращается до двух тысяч, а в воскресенье — не превышает нескольких сотен.

Также эксперты выяснили, что время звонков у мошенников делится на два этапа: с 11:30 до 14:00 и с 15:30 до 18:00. Перерыв устраивается на обед.

В Bi.Zone также отметили, что на майские праздники количество мошенничеств уменьшилось в десятки раз. Однако в промежуточные нерабочие дни между 1 Мая и Днём Победы число звонков выросло до четырех тысяч в сутки.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Бывший оперативный работник МВД Михаил Игнатов рассказал, с помощью каких фраз можно разоблачить злоумышленников. По его словам, нужно спросить у звонящего фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета.