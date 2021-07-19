На избирательных участках запретили здороваться за руку

Роспотребнадзор запретил участникам избирательного процесса рукопожатия и объятия на территории участков для голосования и при посещении других мероприятий, связанных с выборами, говорится в рекомендациях на сайте Центризбиркома.

Кандидатам и иным участникам избирательного процесса категорически запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию между ними, — говорится в тексте.

Кроме того, людям в помещении нельзя есть и употреблять любые напитки, кроме воды из бутылок. При этом всем участникам процесса порекомендовали заранее сделать прививку от коронавируса.

Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября. 32 партии смогут выдвинуть кандидатов на голосование. Регистрация претендентов будет закончена 4 августа.

Ранее стало известно, что на сентябрьских выборах в Госдуму желающие не смогут подключиться к онлайн-наблюдению. Оно будет доступно только для участников выборов. Такое решение приняла ЦИК. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что доступ к трансляциям будет у избиркомов всех уровней, у кандидатов, их партий и у центров наблюдения.