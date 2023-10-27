На фасаде горсовета Одессы вывеску на русском языке сменили на англоязычную

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Табличку с надписью «Одесский городской совет» на здании учреждения сменили на англоязычную, пишет ТАСС. Теперь на нем поместили вывеску Odessa city council.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что в Одессе нужно ужесточить контроль за соблюдением языкового законодательства из-за наличия на улицах рекламы и информационных табличек на русском языке. Чиновник призвал мэра Геннадия Труханова принять меры и демонтировать такие вывески.

На Украине в 2019 году приняли так называемый языковой закон, понуждающий граждан использовать украинский язык как в жизни, так и на рабочих местах, включая госслужбу, области медицины, науки, образования и СМИ. За несоблюдение правил полагается штраф.

Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко закрыл программы по изучению русского и белорусского языков. Наряду с этим в вузе введен запрет на использование российских источников в научной деятельности. Ректор вуза Владимир Бугров заявил, что не считает нужным изучение русского языка и литературы украинскими школьниками и студентами. Впрочем, он счел допустимым оставить несколько произведений в курсе мировой литературы. При этом Бугров подчеркнул, что изучаться они должны под наблюдением преподавателя-исследователя и обязательно с критической точки зрения.