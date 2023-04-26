«На дураков не обижаются»: общественник о словах Невзорова про Гагарина Общественный деятель Владимиров призвал не обращать внимание на заявления журналиста Невзорова

Фото: Социальные сети

Александр Невзоров

Обращать внимание на заявления журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о том, что Юрий Гагарин не летал в космос, а только вылетел за пределы атмосферы, не стоит, считает член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров. В разговоре с «Народными Новостями» общественник отметил, что «на дураков не обижаются».

Личность Александра Невзорова для любой здравомыслящей публики, для любой аудитории, абсолютно очевидна. И, собственно говоря, не поддается никакому сомнению. В этом же интервью он говорит, что лежал в сумасшедшем доме. А что от сумасшедших можно требовать? У нас, как говорится, на сумасшедших и дураков не обижаются, — заявил Владимиров.

По словам общественного деятеля, Невзорову дали возможность покинуть Россию, так как даже в тюрьме он оказался не нужен. Владимиров объяснил, что все уже давно понимают, что из себя представляет журналист и все, кто были признан в России иноагентами. Кроме того, он считает, что заявление о полете Гагарина в космос в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) было сделано только для привлечения внимания, которого журналисту не хватает после отъезда из России.

Прокуратура Санкт-Петербурга ранее сообщила, что против журналиста Александра Невзорова заведено административное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды. В прокуратуре пояснили, что журналист размещал на видеохостинге материалы, направленные на возбуждение ненависти в отношении российских властей, граждан РФ и Белоруссии, военных и религиозных представителей.