На Невзорова завели административное дело о разжигании ненависти

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Невзоров

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что против журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заведено административное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды, передает РИА Новости. В прокуратуре пояснили, что журналист размещал на видеохостинге материалы, направленные на возбуждение ненависти в отношении российских властей, граждан РФ и Белоруссии, военных, религиозных представителей, а также других лиц.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга выявила факт размещения на популярном видеохостинге записи, содержащей признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в отношении граждан РФ и Белоруссии, военнослужащих ВС РФ, представителей органов власти страны, работников сценических искусств, служителей религиозных культов, а также членов казачьих обществ и объединений, — говорится в сообщении.

Ранее Басманный суд Москвы заочно осудил покинувшего Россию Невзорова к 8 годам колонии за ложную информацию об армии РФ. Приговор вступил в силу в конце февраля.

22 апреля прошлого года Министерство юстиции России внесло Невзорова в реестр СМИ-иноагентов. Также сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции журналиста в Россию, сообщив, что считает преследование по статье о фейках политически мотивированным.

В июне 2022 года Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины.