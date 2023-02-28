Приговор Невзорову за фейки об армии вступил в силу

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Александр Невзоров

Заочный приговор журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) вступил в силу, передает ТАСС данные от пресс-службы Басманного суда. Бывшего ведущего знаменитой программы «600 секунд» заочно осудили на восемь лет за распространение дезинформации о ВС РФ. Представители журналиста не стали обжаловать приговор.

Приговор в отношении Невзорова вступил в законную силу 16 февраля, апелляционная жалоба в интересах осужденного в Басманный районный суд Москвы не поступала, — рассказали представители инстанции.

Суд не только осудил Невзорова заочно на восемь лет, но и запретил журналисту администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания. Вердикт суда гласит, что отбывать наказание публицист должен в колонии общего режима. Сам Невзоров участия в судебном процессе не принимал.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил обращение в прокуратуру с призывом признать жену журналиста Лидию Невзорову иностранным агентом. Бородин также просит привлечь ее к ответственности за дискредитацию ВС РФ и возбуждение ненависти.

Глава ФПБК утверждает, что женщина публиковала в своем Telegram-канале оскорбительные высказывания по отношению к участникам спецоперации на Украине, а также нелестные высказывания в адрес президента России Владимира Путина и граждан страны.