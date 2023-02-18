Жена Невзорова попала под прицел прокуратуры из-за критики Путина Глава проекта по борьбе с коррупцией призвал прокуратуру признать жену Невзорова иноагентом

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Лидия Невзорова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил обращение в прокуратуру с призывом признать жену журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Лидию иностранным агентом, сообщает RT. Бородин также просит привлечь ее к ответственности за дискредитацию ВС РФ и возбуждение ненависти.

Глава ФПБК утверждает, что женщина публиковала в своем Telegram-канале оскорбительные высказывания по отношению к участникам спецоперации на Украине, а также нелестные высказывания в адрес президента России Владимира Путина и граждан страны.

Бородин также указал, что у Невзоровых до сих пор есть российские паспорта при украинском гражданстве, а Лидия продолжает вести бизнес на территории РФ. Он просит Генпрокуратуру проверить, насколько это правомерно.

Минюст России 17 февраля включил в список иноагентов журналиста Андрея Лошака (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), историка Андрея Зубова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Школу свободной общественной мысли «Возрождение» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Это решение принято на основании статьи 7 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», следует из материалов ведомства.