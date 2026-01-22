На дно формы — картофельные дольки, сверху — поджаренный фарш. Запекаю под шубой из сыра. Ужин «Слоеное чудо» для тех, кто любит сытно поесть. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для большого семейного ужина, когда нужно накормить всех вкусно и без лишних заморочек.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие снизу картофельные дольки, пропитанные мясным соком, сочный, ароматный фарш с луком и морковью и золотистая, тянущаяся шапка из расплавленного сыра.

Для приготовления вам понадобится: 800 г картофеля, 500 г мясного фарша, 2 луковицы, 1 морковь, 200 г твердого сыра, 3 ст. л. сметаны или майонеза, соль, перец, растительное масло, зелень. Картофель очистите и нарежьте тонкими дольками, посолите. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости, добавьте фарш, посолите, поперчите и обжарьте до готовности. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой картофеля, затем равномерно распределите фарш с овощами. Сметану смешайте с двумя столовыми ложками воды и полейте сверху. Посыпьте все тертым сыром. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 40 минут, затем снимите фольгу и запекайте еще 10–15 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

