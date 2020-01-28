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Превышение предельного значения допустимой концентрации (ПДК) этилбензола зафиксировали в Омске 24 и 25 января. Об этом заявили специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Советском районе Омска находится несколько промышленных предприятий. 24 января содержание этилбензола составляло в этом районе 5,5 ПДК, а 25 января — 8,5 ПДК. Был зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного...