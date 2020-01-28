Фото: Группа компаний «Доброфлот»/vk.com

На дне Охотского моря обнаружили останки корабля, предположительно принадлежащие потерянному рыболовецкому судну Enigma Astralis.

Объект с помощью гидролокатора нашёл траулер «Иматра». Для подтверждения информации в район обнаружения отправлен траулер «Калиновка», который проведёт дополнительное обследование, сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

Судно Enigma Astralis загорелось в Охотском море 21 января. Все члены экипажа были эвакуированы. Пожар продолжался несколько суток. Спасатели не могли высадиться на него вначале из-за угрозы взрыва, а затем из-за шторма. 26 января оно пропало с локаторов, писал NEWS.ru.

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