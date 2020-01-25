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В районе нахождения горящего траулера «Enigma Astralis» в Охотском море в настоящее время начинается шторм. Об этом в субботу, 25 января, журналистам сообщили морского спасательного подцентра «Петропавловск-Камчатский».

Ожидается, что сильный шторм будет в районе нахождения горящего промыслового судна в течение суток. Высота волн при этих погодных условиях — до четырёх метров.

Позднее на борт аварийного траулера высадится спасательная партия с буксира «Сибирский». Это произойдёт сразу после улучшения погодных условий.

Возможно, тушить там уже ничего не надо, возможно всё выгорело. Если нет — значит потушат остатки. В дальнейшем судьбу судна определит его судовладелец, — приводит «Интерфакс» сообщение от представителей МСПЦ.

В настоящее время судно горит уже пятые сутки подряд. Весь экипаж с места происшествия эвакуирован.

Как писал NEWS.ru ранее, утром 22 января взрыв произошёл на горящем траулере «Enigma Astralis», который находится в Охотском море.