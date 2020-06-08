На Байконуре у работников предприятий «Роскосмоса» выявили COVID-19

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Коронавирус выявили у одного из сотрудников «Роскосмоса», работающего на космодроме Байконур.

5 июня врачи госпитализировали пациента из посёлка Тюратам в центральную медсанчасть Байконура. У него была лихорадка средней степени тяжести. Позже тест на новое заболевание показал положительный результат. Сейчас больному оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Фактически инфицированный гражданин проживает в поселке, но он контактировал с 14 родными и близкими, проживающими в Байконуре, — говорится в сообщении администрация города.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 230 688 пациентов выздоровели, 5971 человек умер.

В мире заражены 7 139 996 человек (+21 116 за последние сутки), выздоровели более 3 465 850 (+12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (+1266 за последние сутки).

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о распространении коронавируса среди сотрудников Роскосмоса. Инфекцию выявили у 29 работников центра подготовки космонавтов.