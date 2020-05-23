29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/feb9355a-9d2e-11ea-b1bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Roscosmos

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о распространении коронавируса среди сотрудников Роскосмоса. Инфекцию выявили у 29 работников центра подготовки космонавтов.

Всего на территории Звёздного городка COVID-19 заболели 64 человека. У 17 из них есть симптомы пневмонии и ОРВИ, у других признаков болезни нет, передаёт РИА Новости.

По информации агентства, в настоящий момент ситуация нормализуется: число инфицированных снижается, а выздоровевших — растёт.

Ранее NEWS.ru писал, что очаг коронавирусной инфекции обнаружили на оборонных предприятиях Северодвинска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области. За последние сутки в городе зарегистрировали 53 человека с коронавирусом. Большинство из них являются сотрудниками предприятий оборонной промышленности.