«Мёртвые души»: команду Навального заподозрили в накрутке сторонников

https://static.news.ru/photo/342c0d62-8e05-11eb-a558-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Население деревни Балаболихи (Костромская область) составляет всего 62 человека. Однако сайт, призывающий освободить оппозиционера Алексея Навального, «насчитал» 232 отметки от «местных жителей».

Вполне возможна так называемая накрутка, отмечает Life со ссылкой на портал Telegra.ph. Похожая ситуация с Пустошью в Новгородской области, где проживают 42 человека, но зарегистрированных сторонников Навального набралось 379.

А в деревне Конец (Ленинградская область) живёт один человек, однако поддерживающих оппозиционера оказалось 227. Ситуация напомнила роман Николая Гоголя «Мёртвые души».

Ранее сторонники Навального сообщили о намерении провести крупный несанкционированный митинг с требованием освободить оппозиционера, однако не раскрыли дату и место. По их словам, они ждут 500 тысяч желающих принять участие в мероприятии.

Навального арестовали 18 января 2021-го в аэропорту Шереметьево после возвращения из ФРГ, где он проходил лечение. Московским судом его осудили на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выговор, который Алексей Навальный получил за подъём на 10 минут раньше расписания, может довести его до штрафного изолятора, рассказала адвокат оппозиционера Ольга Михайлова. Кроме того, подобный статус может помешать его условно-досрочному освобождению.