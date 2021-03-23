Команда Навального анонсировала «принципиально новый митинг»

https://static.news.ru/photo/e03ddfa4-8bcb-11eb-96d1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сторонники Алексея Навального сообщили о намерении провести крупный митинг с требованием освободить оппозиционера. Дата и место его проведения станут известны, когда соберётся 500 тысяч желающих принять участие в мероприятии.

Мы запускаем большую политическую кампанию, главное требование которой — освободить Алексея Навального. Первое, что мы сделаем, — организуем митинг, принципиально новый митинг, который мы до этого ещё не делали. И мы сделаем его таким массовым, что его сложно будет разогнать, — говорится в сообщении команды Навального в Telegram.

Соратники оппозиционера отметили, что по данным опросов, протестные акции одобряют десятки миллионов россиян. Однако когда митинги проходят спонтанно, многие боятся на них выходить, некоторые не успевают о них узнать, а кто-то не может прийти. Поэтому команда Навального поставила своей целью «рассказать о митинге всей стране».

Для этого оппозиционеры запустили сайт, на котором желающие принять участие в акции могут отметить своё местоположение на карте.

Карта будет заполняться точками, и каждый, кто поставит свою, будет знать, что он не одинок. Что прямо рядом с ним живут единомышленники — в том же дворе, на той же улице. И когда нас станет достаточно много, мы пройдём мирным шествием по улицам всех российских городов, — говорится в сообщении сторонников Навального.

Сразу после запуска сайт, запущенный для регистрации желающих, прекратил открываться от наплыва посетителей.

Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые митинги. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.