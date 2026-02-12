Зимняя Олимпиада — 2026
Мясо «по-мужски» на 14 и 23 февраля: мягкое, прям распадается на волокна — подаем с гарниром или кладем в бургер и бутерброд

Фото: D-NEWS.ru
Это мясо покоряет с первой вилки — нежное, ароматное и настолько мягкое, что распадается на волокна. Готовится без лишней суеты, а результат — как в легендарных ресторанах прошлого. Настоящий хит к любому гарниру и как начинка в хот-дог, бургер или бутерброд. Сочная говядина, томлённая с луком и сливочным маслом, пропитывается соусом и становится невероятно насыщенной. Подойдёт и для романтического вечера, и для «мужского» застолья.

Ингредиенты: говядина — 1 кг, лук репчатый — 2 шт., сливочное масло — 100 г, вода — 50 мл, чеснок — 2 зубчика, соль — ½ ч. л., чёрный молотый перец — ⅓ ч. л., яблочный уксус — 1 ст. л., соевый соус — 1 ст. л.

Мясо нарезают крупными кусками и выкладывают в толстостенную кастрюлю, добавляют воду. Сверху равномерно распределяют мелко нарезанный лук и кусочки сливочного масла, не перемешивая. Накрывают крышкой и тушат на среднем огне около часа. Затем добавляют соль, перец, измельчённый чеснок, уксус и соевый соус, аккуратно перемешивают, снова накрывают и готовят ещё час на слабом огне.

Ранее мы делились рецептом на День влюбленных. Печем пирожные «Сердечки»: простой рецепт к чаю, который поднимает настроение всем.

Проверено редакцией
