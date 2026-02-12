«Похоже на заказ»: Журова ответила Пихлеру на слова о спортсменах из России

Вольфганг Пихлер, будучи тренером женской сборной России по биатлону, позитивно высказывался о стране, поэтому его слова о том, что российские спортсмены не должны выступать на Олимпиаде-2026 выглядят странно, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, это похоже на заказ.

Очень странно от него это слышать. Мне кажется, что Пихлер достаточно позитивно тогда отзывался о стране, спортсменах и своей работе. Допускаю, что это похоже на заказ. Есть пропагандистский настрой, чтобы журналисты задавали такие вопросы и получали подобные ответы. Опять пошла информационная атака. С одной стороны, он жалеет спортсменов, а с другой стороны говорит, что их не должно быть на Олимпиаде. Поверьте, сам Пихлер вряд ли бы пошел к журналистам и говорить им, что хочет высказать свое мнение, — сказала Журова.

Ранее Пихлер заявил, что российские спортсмены не должны участвовать на Зимней Олимпиаде в Италии. При этом он отметил, что у него много друзей в России и с теплотой вспоминает период работы в стране.