12 февраля 2026 в 12:25

Медики рассказали о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ

ТАСС: в состоянии генерала Алексеева наблюдается положительная динамика

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В состоянии пережившего покушение первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева наблюдается положительная динамика, передает ТАСС со ссылкой на медиков. По их словам, врачи делают все необходимое для выздоровления пациента.

Состояние стабильное, без ухудшения. Можно с осторожностью сказать, что намечается положительная динамика, врачи делают для этого все необходимое, — сказал журналистам собеседник.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы вынес решение об аресте Виктора Васина, обвиняемого в пособничестве при покушении на генерал-лейтенанта. Суд удовлетворил прошение следствия, отправив фигуранта в следственный изолятор на два месяца.

Прежде Виктор Васин в ходе заседания раскаялся в содеянном. Обвиняемый заявил, что полностью признает свою вину и намерен сотрудничать со следствием.

Также Следственный комитет России сообщил, что главный исполнитель покушения на Алексеева Любомир Корба признал вину в преступлении. По данным следствия, 6 февраля Корба подкараулил генерала в его доме в Москве, трижды в него выстрелил и скрылся с места происшествия. Уже через несколько часов он покинул РФ и вылетел в ОАЭ.

