Москва не намерена менять свою позицию по украинскому урегулированию, поскольку предложения Киева и его западных союзников сводятся к тактической паузе, а не к завершению конфликта, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Украина рассчитывает, что президент США Дональд Трамп окажет давление на РФ.

Единственные стороны, которые действительно хотят закончить конфликт на Украине — это США и Россия. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) намерен спрятаться за спину Трампа, чтобы тот надавил на РФ. Он хочет, чтобы Москва согласилась на условия, которые выдвигает Киев. Любые их варианты для нас неприемлемы. Мы выступаем за окончание боевых действий и подписание договора на долгосрочной основе. Американцы и Украина вместе с европейцами предлагают приостановку боевых действий, замораживание конфликта для того, чтобы взять таймаут, перевооружиться и с новой силой начать атаки. Нас это не устраивает, и мы свою позицию менять не собираемся, — пояснил Липовой.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что украинский народ не простит Зеленскому затягивание конфликта с Россией. По его словам, пока Киев откладывает переговоры, Вооруженные силы РФ усиливают темпы наступления, еженедельно устанавливая контроль над новыми населенными пунктами.