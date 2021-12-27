Мясников рассказал, когда волна «омикрона» начнётся в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал примерные сроки начала волны заражений россиян новым штаммом коронавируса «омикрон». Это случится в середине января, написал специалист в Telegram.

В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости «омикроном» у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнётся и у нас, — подчеркнул врач.

Мясников считает, что волны заболеваемости COVID-19 в России и Европе «почему-то движутся в противофазе».

Комментируя распространение в мире штамма «омикрон» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России необходимо достичь большего уровня коллективного иммунитета, чем есть на сегодняшний день. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, 24 декабря коллективный иммунитет в России достиг 60,4%.

Ранее стало известно, что «омикрон» не боится большинства существующих вакцин и фармакологической промышленности надо начинать работу по предотвращению его распространения практически с нуля. С такими опасениями выступили американские и британские эпидемиологи, представившие на рассмотрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свои наблюдения в середине декабря.