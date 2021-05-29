Мясников рассказал, для кого авиаперелёт несёт серьёзную угрозу

https://static.news.ru/photo/eda43c54-c1d8-11eb-95b6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал категории людей, для которых авиаперелёт несёт серьёзную угрозу. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Если вы перенесли тяжёлый COVID, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально-заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет, — перечислил специалист факторы риска.

Также медик призвал тщательно готовиться к рейсу, если перелёт займёт от четырёх часов и больше. В частности, Мясников советует надевать компрессионное бельё, принимать аспирин и, если потребуется, сделать перед вылетом укол препарата для разжижения крови.

Кроме того, медик напомнил, что во время перелёта обостряются хронические заболевания, поэтому с собой обязательно нужно брать необходимые лекарства. Также от спиртного на борту самолёта лучше отказаться. Мясников добавил, что при выборе лекарств в отпуск нужно взять про запас препараты, которые человек принимает на постоянной основе, перевязочные материалы и антибиотики.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что знакомое многим «чувство разбитости» после ночного сна может быть сигналом опасного синдрома. Подобные симптомы указывают на слип-апноэ (обструктивное апноэ сна).