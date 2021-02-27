Мясников отметил положительную динамику по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/ec5158c0-79dd-11eb-a319-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о хорошем показателе в прогнозах по распространению коронавируса в России. Свои выводы он сделал на основе полученных положительных тестов россиян на COVID-19.

В России провели 111 млн тестов на выявление новой коронавирусной Инфекции. Выявлено, как мы знаем 4,1 млн инфицированных. Это 3,7%. Принято считать, что менее 5% положительных результатов от всех проведённых тестов — это прогностически хороший показатель, — написал Мясников в своём Telegaram.

По данным на утро 28 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. Полностью выздоровел 12 391 человек.

Среди регионов лидером по суточному приросту остаётся Москва, где заболели 1737 человек. На втором месте идёт Санкт-Петербург — там выявлено 939 случаев. Также сообщается о 617 заболевших в Московской области, писал NEWS.ru.

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 113 млн человек. По информации на 27 февраля, в мире за сутки выявили 420 491 случай коронавирусной инфекции, скончались 10 939 человек. За всё время пандемии жертвами заболевания стали более 2,5 млн пациентов.