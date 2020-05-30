Мясников опроверг распространённый способ передачи коронавируса

https://static.news.ru/photo/8be07df4-a288-11ea-97fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и врач Александр Мясников развенчал миф о самых вероятных путях передачи коронавируса. По его словам, главным на сегодняшний день является воздушно-капельный путь, при этом заражение через контакты с заражёнными поверхностями медик считает маловероятным.

Воздушно-капельный доказан. Через слизистые глаза и рта весьма вероятен, — написал он в своём Telegram-канале.

Теледоктор подчеркнул, что невозможно также заражение через кровь и систему вентиляции в больницах. Возможность передачи вируса контактным способом через ручки корзинок, тележек, пакетов, фруктов и овощей он также посчитал маловероятной.

Что касается передачи вируса от животного к человеку, то это миф, уверяет Мясников.

Нет! И ещё раз нет! Коронавирус у них быть может, а вот передаваться от них к человеку — нет! — подытожил телеведущий.

Ранее китайские учёные выявили новый способ передачи коронавируса. Специалисты выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий инфицированных пациентов и выяснили, что вдыхание частиц отходов жизнедеятельности повышает вероятность заражения. В статье исследователей в журнале Emerging Infectious Diseases говорится, что таким образом были заражены жители здания в Гонконге в 2003 году, писал NEWS.ru.