Мясников описал четыре самых опасных штамма коронавируса в России

Четыре штамма коронавируса могут иметь сейчас клиническое значение. Об опасности мутаций COVID-19 в России в своём Telegram-канале рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Медик пояснил, что того «уханьского» вируса уже год как нет, так как его вытеснили постоянные мутации. На данный момент выделяют четыре: британский, индийский, южноафриканский, а также гамма (Япония/Бразилия) и эпсилон (Калифорния). Последние два Мясников объединил в одну группу. Он объяснил, что эпсилон на 20% более заразен, чем изначальный вариант, однако оба варианта довольно хорошо покрываются имеющимися вакцинами.

Вернёмся к первым трём: официальное название британского штамма по варианту ВОЗ — «альфа».

Отличительные свойства: примерно на 50% более контагеозен (заразен), чем «уханьский». Внутри этого варианта насчитывается также более десятка мутаций. Первоначально думали, что сопровождается повышенной смертностью, однако абсолютные цифры этого не подтвердили, — отметил Мясников.

По его словам, альфа труднее поддаётся лечению антителами, которые были выработаны иммунными клетками. При этом вакцины против штамма считаются эффективными.

«Индийский», он же «дельта», он же В.1.617.2. У всех сейчас на слуху! «Идёт новый вирус, спасенья нет и мы все умрём!» Умрём, но не сейчас, — написал телеведущий.

Дельта более заразный, чем альфа. Также мало поддаётся лечению антителами из плазмы переболевших больных. По данным Мясникова, помогут следующие вакцины: две дозы Pfizer и две дозы AstraZeneca достаточно эффективны, однако при введении только одной дозы эффективность будет низкая. Российская вакцина «Спутник V» при двукратном введении также считается эффективной.

Наконец, южноафриканский штамм, или «бета». По некоторым вариантам мутаций он схож с британским. Мясников подчеркнул, что и по клиническим характеристикам они похожи: также на 50% более заразен.

Вакцинами покрывается, но с меньшим процентом успеха, чем его собратья, — заключил медик.

Ранее Мясников высказал мнение, что отмена масочного режима для полностью вакцинированных могла бы стать отличным стимулом для колеблющихся россиян.