«Жалкое зрелище»: Мясников оценил поведение Ефремова в суде

https://static.news.ru/photo/7064689c-e3e7-11ea-9413-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач Александр Мясников негативно отреагировал на новость о том, что Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, пытается уйти от ответственности.

Ранее Ефремов на заседании сказал, что на 90% уверен в том, что был на пассажирском сиденье во время аварии, а также просил осмотреть его в институте Сербского, а его юристы ходатайствовали о допросе в суде экспертов, составивших психиатрическую экспертизу. Суд отказал в обоих ходатайствах. Адвокат артиста Эльман Пашаев после этого заявил отвод судье и отметил, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств.

Неужели трусость ответить за содеянное может доводить до такого?! Унизительно жалкое зрелище, — написал теледоктор в своём Telegram-канале.

Мясников предположил, что Ефремов мог бы «накатить рюмочку и закусить груздём», если бы суд учёл эти доводы и признал актёра невиновным.

Кроме того, Мясников считает, что во время Второй мировой войны артист в случае попадания в плен к немцам мог бы пойти на всё, чтобы «спасти свою шкуру».

А то и просто за доппаёк сдавал бы? Фу, мне стыдно и противно, — резюмировал доктор.

8 июня джип артиста врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

В рамках уголовного дела потерпевшими признаны четыре человека — вдова, брат и двое сыновей погибшего в ДТП. При этом суд отказался признать потерпевшими компанию, в которой работал Сергей Захаров, и его гражданскую жену Ирину Стерхову, с которой тот жил последние 20 лет, писал NEWS.ru.