Мясников объяснил природу слухов о занижении смертности от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/dc294d5c-972c-11ea-8201-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/drmyasnikov.ru/

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что иностранные журналисты опираются на данные о смертности от коронавируса в России, полученные только за один месяц, поэтому у них складывается мнение, что эти показатели в стране занижены.

Анализ только этих данных не может в полной мере отразить тенденцию, отметил врач. Он напомнил, что среди прироста общей смертности в РФ на 1800 человек 600 случаев приходится на долю коронавируса.

Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев, — сравнил Мясников в эфире «Россия-24».

Как писал NEWS.ru ранее, депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру из-за статей в Financial Times и The New York Times о сокрытии в России информации о смертности от COVID-19. Также они просят принять меры к «МБХ медиа», «Настоящему времени» и «Кавказ. Реалии» за ретрансляцию этих публикаций.