Мясников объяснил природу слухов о занижении смертности от COVID-19 в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что иностранные журналисты опираются на данные о смертности от коронавируса в России, полученные только за один месяц, поэтому у них складывается мнение, что эти показатели в стране занижены.
Анализ только этих данных не может в полной мере отразить тенденцию, отметил врач. Он напомнил, что среди прироста общей смертности в РФ на 1800 человек 600 случаев приходится на долю коронавируса.
Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев, — сравнил Мясников в эфире «Россия-24».
Как писал NEWS.ru ранее, депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру из-за статей в Financial Times и The New York Times о сокрытии в России информации о смертности от COVID-19. Также они просят принять меры к «МБХ медиа», «Настоящему времени» и «Кавказ. Реалии» за ретрансляцию этих публикаций.