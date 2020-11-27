Мясников из «Уральский пельменей» сочинил песню про бедствующих звёзд

https://static.news.ru/photo/254b2c3c-30f0-11eb-b4b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Мясников/facebook.com

Юморист и участник шоу «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников сочинил песню про жалующихся на своё финансовое положение звёзд шоу-бизнеса

Помогите звёздам, все они грустят, // скинемся давайте рублей по пятьдесят, — поёт Мясников в песне, которую он опубликовал на своём Youtube-канале.

Зрители оценили задумку юмориста. Видео с исполнением песни собрало уже почти 50 тыс. просмотров и 6 тыс. лайков. Большинство комментаторов под роликом заметили, что артист очень точно описал ситуацию, многие также пристыдили знаменитостей, жалующихся на проблемы с заработком.

Как сообщал NEWS.ru, музыкальный критик Сергей Соседов призвал «бедствующих» артистов продавать своё имущество: яхты, автомобили и виллы за рубежом. «Дома в Болгарии, на Мальдивах, на Кипре. Продавайте!» — заявил Соседов.

Ранее певец Валерий Меладзе заявил о важности корпоративов и выступлений звёзд, которые в 2020 году практически остались без работы.