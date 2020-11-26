Музыкальный критик Соседов призвал «бедствующих» артистов продавать виллы

https://static.news.ru/photo/6f38df1a-300a-11eb-b34c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявления известных артистов о том, что из-за пандемии коронавируса они попали в тяжёлое материальное положение, следует расценивать скептически. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Таким образом он отреагировал на жалобы артистов. Он назвал при этом имена Лолиты Милявской и Константина Меладзе, ранее жаловавшихся на то, что антикоронавирусные меры лишают их заработка.

Они в таком шоколаде, что мама не горюй! Мы об этом шоколаде с вами можем только мечтать, — цитирует Соседова Пятый канал.

Он призвал «бедствующих» артистов продавать своё имущество: яхты, автомобили и виллы за рубежом. «Дома в Болгарии, на Мальдивах, на Кипре. Продавайте!» — заявил Соседов.

Более того, по мнению критика, говорить о «выживании» в нынешние времена артистам некорректно, поскольку выживали Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Леонид Утёсов во время Великой Отечественной войны.

Ранее певец Валерий Меладзе заявил о важности корпоративов и выступлений звёзд, которые в 2020 году практически остались без работы.

По его словам, во время корпоративов люди веселятся и если не собираются вместе и не радуются жизни, то теряют большую часть позитива и энергии, которая помогает им пережить серые будни.

Демарш музыканта вызвал неоднозначные оценки среди его коллег. Многие с таким радикальным подходом не согласились. Тогда Меладзе пояснил, что не станет осуждать коллег, не внявших его призыву. По его словам, они поступят правильно, если пойдут сниматься в «голубых огоньках», но сам он сделает это вряд ли, так как должен быть последовательным в словах и действиях.

Как писал NEWS.ru, Меладзе, который призывал коллег по творческому цеху бойкотировать новогодние телешоу, не попал в пятёрку самых желанных звёзд у зрителей таких «голубых огоньков». Большинство из них хотели бы увидеть Аллу Пугачёву, Николая Баскова и Филиппа Киркорова.