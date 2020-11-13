Меладзе объяснил, почему просит артистов о бойкоте новогодних шоу

https://static.news.ru/photo/45f08cd0-26d1-11eb-ab0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певец Валерий Меладзе прокомментировал свой призыв к музыкантам и артистам отказаться от участия в «голубых огоньках». Своими словами ранее он спровоцировал настоящую волну возмущения как у поклонников, так и у коллег.

Певец рассказал KP.RU, что вовсе не хотел спровоцировать кого-либо на резкую реакцию, однако думал своим постом в Instagram обратить внимание на трудности представителей шоу-бизнеса, оставшихся без заработков в пандемию.

Во-первых, я не призываю ни к какому бойкоту, я всего лишь гипотетически предположил ситуацию — каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «огоньков» и других развлекательных программ, — отметил Меладзе.

Он добавил, что «напугал» читателей отсутствием «огоньков» нарочно, довёл ситуацию до абсурда, имея в виду, что если уж артистам запрещено давать концерты до середины января, то это же правило должно распространяться и на новогодние шоу.

Меладзе признал, что данная абстрактная ситуация с отсутствием на Новый год «голубых огоньков» расстроила бы россиян, но вместе с тем привлекла бы внимание к проблеме. По словам певца, индустрия в целом очень серьёзно просела, а сам он лишился своего годового заработка.

Потеряли все! Больше, меньше, но все. Даже те, кто казался абсолютно непотопляемым и востребованным, а сейчас и у них нет работы, — сказал он.

Меладзе, по его словам, не будет осуждать коллег по сцене, не внявших его призыву. Они поступят правильно, если пойдут сниматься в «огоньках», но сам он сделает это вряд ли, так как ему теперь нужно «оправдывать свой пост» в Instagram. Меладзе также снова назвал свой пост не призывом или руководством к действию, а просто «предположением».

Как сообщал NEWS.ru, о бойкоте «голубых огоньков» Меладзе написал в своём Instagram. Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию.