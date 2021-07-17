МВД введёт экспресс-тесты для выявления пьяных водителей

МВД в ближайшее время намерено ввести экспресс-тесты для определения пьяных водителей на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Использование таких тестов позволит минимизировать время общения автоинспекторов с водителем и предотвратить конфликтные ситуации, считают в министерстве.

В настоящее время в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов, — приводит издание сообщение пресс-службы.

В случае отказа водителя проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения его оправят на медицинское освидетельствование. Эти же правила будут действовать в случае, если водитель не согласится с результатами экспресс-теста, а также при наличии достаточных оснований полагать, что результат теста является ошибочным.

Ранее сообщалось, что приборы, которые ГИБДД планирует использовать для определения паров спирта в салоне автомобиля, могут создать лишние сложности. Об этом заявил координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов. Эксперт считает, что приборы могут показать ложно-положительный результат при срабатывании на пьяного пассажира или на посторонние предметы, в том числе спиртовые салфетки, антисептики и «незамерзайку».