МВД сообщило о задержании 11 экс-руководителей региональных энергокомпаний

https://static.news.ru/photo/8412668a-88ad-11eb-acd0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали 11 бывших руководителей региональных энергокомпаний. Следствие подозревает их в причастности к хищениям на сумму более 10 млрд рублей.

Задержаны 11 подозреваемых — это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, работники этих организаций и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев, — цитирует ТАСС официального представителя МВД Ирину Волк.

Она добавила, что в рамках уголовного дела следователи МВД совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и Росгвардии провели 16 обысков в семи регионах страны. Фигуранты подозреваются в том, что в составе преступного сообщества с 2004 по 2019 год похитили и вывели в подконтрольные им зарубежные юрлица денежные средства производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в ПАО «Россети».

Как сообщал NEWS.ru, руководители крупных энергетических компаний «Территориальная генерирующая компания» (ТГК-2) и «Архоблэнерго» были задержаны в конце февраля по делу о махинациях на 350 млн рублей, приведших к разорению последней компании, что, в свою очередь, создало угрозу энергобезопасности Архангельской области.

Отмечается, что в результате деятельности фигурантов ущерб составил более 290 млн рублей, а долги превысили миллиард рублей. При этом они ставили целью монополизацию топливно-энергетического рынка региона.