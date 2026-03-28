МВД раскрыло ключ к спасению при переходе по подозрительной ссылке МВД России: при переходе по подозрительной ссылке нужно включить авиарежим

В случае перехода по подозрительной ссылке человеку следует включить на мобильном устройстве авиарежим, воздержаться от ввода персональных данных и проверить гаджет с помощью антивируса, заявили ТАСС в пресс-службе МВД России. То же самое нужно сделать при случайной загрузке вредоносного ПО.

В случае подозрения на заражение устройства лучше заменить пароли и ключи доступа для всех критически важных сервисов, включая электронную почту и приложения банков, добавили правоохранители. Не лишним будет принудительное завершение всех активных сессий приложений, а также замена учетных данных — паролей и PIN-кодов — с использованием другого устройства, резюмировали в МВД.

