28 марта 2026 в 07:44

МВД раскрыло ключ к спасению при переходе по подозрительной ссылке

МВД России: при переходе по подозрительной ссылке нужно включить авиарежим

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В случае перехода по подозрительной ссылке человеку следует включить на мобильном устройстве авиарежим, воздержаться от ввода персональных данных и проверить гаджет с помощью антивируса, заявили ТАСС в пресс-службе МВД России. То же самое нужно сделать при случайной загрузке вредоносного ПО.

В случае осуществления перехода по подозрительной ссылке или загрузки программного обеспечения сомнительного происхождения на мобильное устройство необходимо включить «режим полета» (авиарежим) на мобильном устройстве, — подчеркнули в ведомстве.

В случае подозрения на заражение устройства лучше заменить пароли и ключи доступа для всех критически важных сервисов, включая электронную почту и приложения банков, добавили правоохранители. Не лишним будет принудительное завершение всех активных сессий приложений, а также замена учетных данных — паролей и PIN-кодов — с использованием другого устройства, резюмировали в МВД.

Ранее сообщалось, что существуют три главных правила, помогающих защититься от телефонных мошенников. Одно из них — прекращение разговора при звонке от неизвестных. Кем бы ни представлялся незнакомец по телефону, например сотрудником поликлиники или социального фонда, нужно положить трубку.

МВД
вирусы
мобильные телефоны
приложения
