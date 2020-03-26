https://static.news.ru/photo/20970468-6f76-11ea-98d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России с 27 марта приостанавливает личный приём граждан в связи с ситуацией с коронавирусом.

В ведомстве посоветовали людям направлять заявления письменно через почту или в электронном формате, говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал чиновникам в Подмосковье сократить число деловых и массовых мероприятий, а также ограничить личный приём граждан из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.