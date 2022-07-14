МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot

Фото: Соцсети

Анна Кузьминых

Участница группы Pussy Riot Анна Кузьминых объявлена в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД России. Ранее против нее было возбуждено уголовное дело из-за сожжения российского флага.

Кузьминых Анна Алексеевна, 24 июня 1994 года рождения, место рождения Нижний Новгород. Разыскивается по статье УК, — сказано в базе, без уточнения статьи.

Против Кузьминых возбуждено уголовное дело из-за акции по сожжению манекена президента РФ Владимира Путина и российского флага. Ролик с перформансом обнаружили сотрудники ФСБ.

Отмечается, что мероприятие прошло в конце марта в Грузии у Тбилисского водохранилища. Активисты использовали украинские и бело-сине-белые флаги, которые используют некоторые противники спецоперации как альтернативу официальной символике РФ.