Участницу Pussy Riot Алёхину объявили в розыск МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алёхину

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алёхину. Как следует из данных, опубликованных в базе министерства, она разыскивается по некоей статье Уголовного кодекса. О какой статье идёт речь, не уточняется.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в ответе на запрос.

Ранее Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене неотбытой части наказания участнице Pussy Riot по делу о нарушении санитарных норм. Из-за систематических нарушений ограничение свободы Алёхиной заменено на реальное лишение свободы сроком на 21 день в исправительной колонии общего режима. Сама она на заседание не явилась, сообщалось, что сотрудники полиции намерены направиться к Алёхиной домой для заключения её под стражу.

До этого участнице группы Pussy Riot назначили 15 суток административного ареста по делу о демонстрации нацистской символики, рассказал её адвокат Дмитрий Захватов. Алёхина была задержана сотрудниками полиции 7 февраля. Сообщалось, что Алёхину задержали после посещения инспектора ФСИН, а затем увезли в ОВД по Тверскому району. Основанием для этого послужила демонстрация свастики в подписи к одному из фото в соцсетях.