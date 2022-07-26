Музыкальный критик назвал имя лучшего кандидата на Евровидение от России Критик Бабичев назвал SHAMAN лучшим кандидатом на Евровидение от России

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал бывшего участника шоу «Голос» певца SHAMAN лучшим претендентом на участие в Евровидении от России. По его мнению, композиция артиста «Я русский» вселяет гордость за страну и подкупает своей искренностью. Музыкант с такими вокальными данными точно понравится аудитории песенного конкурса, рассказал эксперт в беседе с изданием «Слово и Дело».

Понимаете, петь про любовь к родине можно по-разному. Можно сделать это шаблонно, местами даже пошло — с набором фраз, которые ты уже миллион раз где-то слышал. Но Ярослав сделал это небанально, в этот текст хочется вслушиваться, — отметил критик.

Молодой исполнитель Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, был участником нескольких музыкальных шоу, где смог раскрыть свой талант под руководством Пелагеи и Виктора Дробыша. Однако критик считает, что музыкант должен развиваться самостоятельно и независимо. Клип Ярослава на песню «Я русский» набрал более 3 млн просмотров. Бабичев убежден, что именно такой кандидат понравится аудитории Евровидения, а наиболее активно голосовать за SHAMAN будет женская аудитория.

25 июля стало известно, что конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании, а не на Украине. Тем не менее Украина автоматически перейдет в финал. Украинские власти уже выразили категорическое несогласие с таким решением, заявив, что текущая ситуация позволяет принять участников конкурса из разных стран.