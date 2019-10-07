https://static.news.ru/photo/1eec4986-e8d8-11e9-995c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Мужчины чаще женщин пользуются услугами вызова специалистов на дом. К такому выводу пришли специалисты «Сбербанк страхование» совместно с городской службой Uber-сервисов Gorserv.

На основе собранных данных эксперты составили рейтинг самых популярных бытовых сервисов среди россиян. У жителей столичного региона наиболее востребованными стали услуги, связанные с оказанием компьютерной помощи (удаление вирусов, работа с жёстким диском, переустановка программного обеспечения). Далее по популярности следуют вызовы на дом сантехника, электрика, а также специалистов по монтажным и ремонтным работам. В городах -миллионниках картина выглядит несколько иначе. Там сантехников вывывают чаще, чем компьютерных мастеров.

Эксперт пришли к выводу, что мужчины пользуются услугами таких специалистов на 20% чаще, чем женщины. Средний чек среди мужчин также выше — разница составляет 30%.

Ранее News.ru писал, что в России введут «дресс-код» для сантехников. Согласно новым стандартам кабмина, прибывшие на вызов работники больше не смогут проходить через всю квартиру в обуви, как раньше, а будут обязаны облачаться в бахилы. Кроме того, каждого вызванного специалиста будут идентифицировать управляющие компании.