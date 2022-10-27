Муж Собчак впервые высказался по поводу обысков у него дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Богомолов

Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов прокомментировал сообщения российских Telegram-каналов об обысках в его доме. Театральный постановщик назвал «дураками» тех, кто верит в то, что он не выходит на связь из-за инспекций в его жилище, сообщает РИА Новости. Режиссер выложил фотографию своего лэптопа, опровергнув информацию об изъятии техники из его дома.

Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки, — ответил режиссер на слухи, распространенные в российских СМИ.

Публикация режиссера стала его первым публичным сообщением после известий об отъезде за границу его супруги журналистки Ксении Собчак.

Накануне в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски. Хозяйку силовики не застали.

Позже стало известно, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В Департаменте госбезопасности Литвы заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.

Такие действия журналистки могли быть связаны с арестом коммерческого директора медиа-холдинга Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по статье «вымогательство имущества в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.