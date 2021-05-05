Муж пострадавшей в ДТП с Билом рассказал о её состоянии

https://static.news.ru/photo/5572e97e-ae57-11eb-b339-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруг консультанта Госдумы Марии Артёмовой, которая пострадала при ДТП с участием блогера Эдварда Била, заявил, что её готовят к третьей операции. Об этом сообщает телеканал «360».

Там две операции на правой ноге. Одна уже была, такая, техническая. Вот сейчас ждём, когда завершающая будет. Не знаю, последняя она или нет, — произнёс он.

По его словам, жена чувствует себя нормально. Константин регулярно навещает её в больнице, однако с детьми женщина до сих пор не виделась.

Ранее Эдвард Бил заявил, что собирает пять миллионов рублей. Деньги предназначаются в качестве компенсации пострадавшей по вине блогера Марии Артёмовой.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.