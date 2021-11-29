Мутант тревоги и надежды: что известно о штамме «омикрон»

По миру распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, которому присвоили название «омикрон». Он возник на юге Африки, и, по последним данным, его выявили у пациентов с COVID-19 в Гонконге, Австралии, Швейцарии, Нидерландах и Израиле, который стал первой в мире страной, закрывшей границы для иностранных граждан из-за нового штамма. Что касается России, то, как заявил сенатор и медик Владимир Круглый, «омикрон» могли завезти туристы, вернувшиеся из Египта. Однако в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора утверждают, что в РФ новый вариант вируса официально пока не обнаружен. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала последнюю информацию об этом штамме. NEWS.ru рассказывает, в чём особенность новой вариации вируса и как соотносятся предположения о его ускользании от иммунной защиты с надеждами на приближающийся конец пандемии.

В шесть раз быстрее «дельты»

Первое заражение новым штаммом SARS-CoV-2, который изначально получил индекс B.1.1.529, было официально зафиксировано 11 ноября в Ботсване, через несколько дней его выявили в ЮАР. Там он быстро распространился в некоторых районах страны, в том числе в крупных городах Претория и Йоханнесбург, и стал доминирующим, вытеснив штамм «дельта».

Исследователи обнаружили в шиповидном белке этого варианта 32 мутации. Столь высокое их количество, которого не фиксировали у прежних вариантов коронавируса, могло быть вызвано эпидемическими особенностями и низким уровнем здравоохранения на юге Африки, где у населения высокий процент ВИЧ-инфицированных, а также редко проводят секвенирование РНК из положительных на коронавирус ПЦР-проб.

В этой связи исследователи обращают внимание, что мутации генома SARS-CoV-2 часто фиксировали в образцах, взятых у пациентов с ВИЧ и СПИДом. У них в организме вирус может оставаться месяцами, мутируя и не встречая отпора иммунной системы. Учёные предположили, что «омикрон» возник в результате затяжной инфекции у пациента с ослабленным иммунитетом.

Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Как предположил генетик из США Дмитрий Прусс, на юге Африки новый штамм распространяется примерно в шесть раз интенсивнее дельты. При этом необязательно, что в других регионах мира он получит такое же преимущество.

По рекомендации технической консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов 26 ноября международная организация обозначила вариант B.1.1.529 как вызывающий озабоченность, ему присвоили название «омикрон».

Пока неясно, является ли «омикрон» более передаваемым (например, легче передаётся от человека к человеку) по сравнению с другими вариантами, включая «дельту». Число людей, получивших положительный результат теста, увеличилось в районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, но эпидемиологические исследования продолжаются, чтобы понять, связано ли это с «омикроном» или другими факторами, — говорится в заявлении ВОЗ.

Спорная симптоматика

Как заявила врач из ЮАР Анжелика Кутзее, которая лечила около двух десятков пациентов с «омикроном», основным его симптомом является сильное чувство усталости. При этом ни у кого из инфицированных новым вариантом SARS-CoV-2 не было потери вкуса или обоняния. Зато у заболевшего шестилетнего ребёнка на фоне лихорадки отмечался учащённый пульс.

Медработница отметила, что течение болезни у людей со штаммом B.1.1.529 отличается от того, что было ранее. В частности, она обратила внимание на то, что инфекция проявляется в лёгкой форме и чаще всего обнаруживается у невакцинированных молодых мужчин. Тут стоит отметить, что охват прививками от COVID-19 в ЮАР довольно низкий: по состоянию на 26 ноября иммунизацию прошли всего 25,96%. В соседней Ботсване этот уровень ещё хуже — 21,77%.

В свою очередь генетик Дмитрий Прусс отреагировал на сведения о «необычном» или «лёгком» протекании болезни в ЮАР. По его мнению, «массовый иммунитет, который не в силах остановить рост инфекций, скорее всего, может предотвратить опасное течение болезни у большинства переболевших».

Это факт, хорошо известный нам по исследованиям эффективности как вакцин, так и природного иммунитета. Даже если львиная доля антител против «дельты» не может нейтрализовать «омикрон», Т-клетки, выработанные в ходе инфекции «дельтой», окажутся практически так же эффективны против нового штамма и помогут справиться с инфекцией «омикроном». Обратите внимание, что такие симптомы, как слабость, изнеможение и боль в теле, которые характерны для многих заболевших «омикроном», — это может быть типичное проявление атаки иммунной системы на патогены, прячущиеся в клетках. Хотя свежий природный иммунитет в ЮАР распространён массово (по оценкам, основанным на смертности в прошлую волну, — у большинства жителей), но защищены от осложнений далеко не все. За последние две недели наполняемость госпиталей в ЮАР почти удваивалась каждую неделю, а ведь волна «омикрона» едва началась. Дмитрий Прусс генетик генетик

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Он пояснил, что если от тяжёлого течения COVID-19 с «омикроном» людям помогают именно Т-клетки, то не исключено, что переболевшие будут лучше защищены, чем привитые, так как у них Т-клеточная реакция на все белки вируса, а не только на S-белки. К тому же, полагает Дмитрий Прусс, привитые «цельновирионными» вакцинами («КовиВак», Sinovac) или субъединичными вакцинами (Novavax) «будут в самом худшем состоянии», поскольку «у них Т-клетки почти не задействованы». Но, конечно, отмечает исследователь, «будут играть роль и другие факторы».

Однако в ВОЗ пока не спешат с выводами, потому что ещё доподлинно неясно, насколько симптомы заражения новым мутантом тяжелее или легче по сравнению с другими вариантами коронавируса. По предварительной информации, в Южной Африке растёт число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа заболевших COVID-19, а не с инфекцией, вызванной «омикроном».

В настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы, связанные с «омикроном», отличаются от симптомов других вариантов, — подчёркивают в ВОЗ.

В ВОЗ отмечают, что первые случаи инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 были среди южноафриканских студентов, то есть молодых людей, которые, как правило, переносят COVID-19 в более лёгкой форме, чем люди старших возрастов. Для понимания степени тяжести симптомов «омикрона» потребуется до нескольких недель.

Также в международной организации подчёркивают, что все варианты COVID-19, включая вариант «дельта», который пока является доминирующим во всём мире, могут вызывать тяжёлые заболевания или привести к летальному исходу, особенно у наиболее уязвимых категорий людей, поэтому профилактика всегда является ключевой.

Опасность ускользания

Согласно первоначальным данным, у переболевших ранее COVID-19 при контакте с «омикроном» существует вероятность повторного заражения. Такая опасность, по данным ВОЗ, может быть выше, чем в случае с другими циркулирующими по планете штаммами коронавируса. Более подробная информация на этот счёт станет доступна в ближайшие дни и недели.

ВОЗ изучает потенциальное влияние этого варианта на существующие контрмеры для борьбы с пандемией, включая вакцины. Последние по-прежнему имеют решающее значение и остаются эффективными против тяжёлых симптомов и смерти. Тесты ПЦР также остаются эффективной мерой для выявления заражений, в том числе инфицирования «омикроном».

ВОЗ призывает страны способствовать сбору и обмену данными о госпитализированных пациентах через платформу клинических данных ВОЗ о COVID-19 для быстрого описания клинических характеристик и результатов лечения пациентов. Дополнительная информация появится в ближайшие дни и недели, — отмечают во всемирной организации.

В ВОЗ подчёркивают, что страны мира должны применять эффективные меры для сокращения циркуляции COVID-19 в целом, призывая «укрепить некоторые возможности общественного здравоохранения и медицины, чтобы справиться с увеличением случаев заболевания».

Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Жизненно важно безотлагательно устранить неравенство в доступе к вакцинам против COVID-19, чтобы уязвимые группы повсюду, включая медицинских работников и пожилых людей, получали свои первые и вторые дозы, а также равный доступ к лечению и диагностике, — отмечают в ВОЗ.

Свет в конце тоннеля

Как заявил NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн, если в случае с «омикроном» будет меньше летальных исходов, это даёт надежду думать, что мы приближаемся к завершению пандемии COVID-19.

Если в ближайший месяц не поступят данные, что от «омикрона» умирают люди, а я очень надеюсь, что не поступят, тем более что примерно сто человек заболевших мы знаем, но смертельных случаев нет. А если смертельных случаев не будет, то это означает приближающийся конец пандемии, потому что этот вирус ведёт себя как вырожденец — десятки мутаций в одном гене, это значит, что у него дисбаланс в генетической системе, который удерживается хорошим отпором. И возможно, что этот вирус уже такой повреждённый, что неспособен вызывать тяжёлые заболевания. Вот распространяться способен, а вызывать тяжёлые заболевания — уже нет. Но это гипотеза, точно не могу сказать, потому что количество больных небольшое. Анатолий Альтштейн вирусолог вирусолог

На фоне противоречивых новостей о пандемии учёный призвал верить профессионалам, которые разбираются в вакцинах, в профилактике инфекций, а также эпидемиологам. Он предостерёг от «аргументов» людей, которые не имеют отношения к медицине, которые «опровергают» аргументы академической науки, особенно далёких от неё популярных актёров, вроде «красавицы Марии Шукшиной».

Глава совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов полагает, что СМИ искажают позицию ВОЗ о возможном иммунном ускользании «омикрона». Некоторые издания, по его наблюдениям, утверждают, что «легче всего новым штаммом «омикрон» заражаются уже переболевшие COVID-19», но международная организация лишь допускает такую возможность, подчёркивая, что на этот счёт «информация ограничена». Аналогично, по словам Кузнецова, в медийной среде циркулирует тезис про «20-30-летних, которых косит зараза», хотя данных на этот счёт недостаточно, чтобы говорить о тенденции.