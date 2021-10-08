Муратов отдаст часть Нобелевской премии российским журналистам

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что часть Нобелевской премии он передаст российским независимым СМИ. Ещё часть пойдёт в фонд «Вера», передаёт корреспондент NEWS.ru.
Мы поможем больным детям, мы поможем независимым медиа, и мы поможем фонду «Вера» — московскому хосписа. Что мы сделаем ещё, я не знаю, это будет зависеть от решения редакционной коллегии, — поделился главред.
Он напомнил, что в России многие медиа, особенно «стартапы расследовательские» признаются иноагентами. Муратов признался, что не знает, повлияет ли Нобелевская премия на этот процесс.
Мы в понедельник сядем и подумаем, как эту премию поделить. И кроме детей, больных тяжёлыми заболеваниями, особенно со спинально-мышечной атрофией, мы эту премию, её какую-то часть, безусловно отдадим в поддержку независимых, самостоятельных российских СМИ, — подчеркнул он.