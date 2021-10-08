Муратов отдаст часть Нобелевской премии российским журналистам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 15 лет. По этому поводу в крупнейшем музее современного искусства Эрарта с 14 октября по 14 ноября пройдёт выставка «Моя страница». Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте»

К празднику также откроется выставка «Моя страница». Она пройдёт в крупнейшем музее современного искусства Эрарта с 14 октября по 14 ноября и объединит больше 100 произведений авторов из разных регионов...