Мурашко заявил о завершении всех выплат медикам за апрель

https://static.news.ru/photo/63d06ce6-9e7f-11ea-9362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все федеральные выплаты за апрель медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, завершены. Более 153 тысяч медиков получили деньги. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По президентским выплатам завершены выплаты по апрелю 153 373 медицинским работникам, — сказал министр.

Он также отметил, что среди получивших выплаты — более 31 тысячи врачей, свыше 80 тысяч средних медработников и более 21 тысячи водителей скорой помощи.

Кроме того, Минздрав, по словам Мурашко, полностью контролирует сроки и порядок рассмотрения обращений за выплатами.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство РФ следит за выплатами президентских надбавок медикам, работающим в «красной зоне», заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.