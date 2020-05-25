Мурашко заявил о завершении всех выплат медикам за апрель

Все федеральные выплаты за апрель медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, завершены. Более 153 тысяч медиков получили деньги. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По президентским выплатам завершены выплаты по апрелю 153 373 медицинским работникам, — сказал министр.
Он также отметил, что среди получивших выплаты — более 31 тысячи врачей, свыше 80 тысяч средних медработников и более 21 тысячи водителей скорой помощи.
Кроме того, Минздрав, по словам Мурашко, полностью контролирует сроки и порядок рассмотрения обращений за выплатами.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство РФ следит за выплатами президентских надбавок медикам, работающим в «красной зоне», заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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