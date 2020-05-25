Мишустин: выплаты надбавок медикам за май идут активно

https://static.news.ru/photo/b43d49b8-9e7c-11ea-b7aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ следит за выплатами президентских надбавок медикам, работающим в «красной зоне», заявил заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Активно идут выплаты за май, правительство контролирует этот вопрос, чтобы президентские выплаты в полном объеме дошли до всех, кому они положены, — отметил глава кабмина на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением эпидемии.

Политик добавил, что власти прислушиваются ко всем сигналам, которые поступают от врачей. По его словам, денежные средства дойдут до всех, кому они положены. Речь идёт не только о медицинском персонале, но и о других работниках, передаёт ТАСС.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении окладов медиков до средней (и выше) заработной платы в регионе. Документ подразумевает введение новой статьи в ТК РФ, в которой будет установлено ограничение минимальных выплат для медработников, а также закрепление нормы указа президента от 2012 года о зарплате врачей, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги. Их доходы должны составлять не менее чем 200% от средней зарплаты в конкретном регионе, писал NEWS.ru.