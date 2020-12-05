Мурашко заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/3103361c-370a-11eb-8599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России является стабильной. Об этом заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, необходимо продолжать принимать профилактические меры. Мурашко заметил, что каждый регион решает свои задачи и принимает свои меры для ограничения распространения инфекции на своей территории.

Ситуация сохраняется достаточно стабильной, мы не видим значимого прироста — он умеренный. Но чтобы снижаться по количеству заболевших, нужно продолжать эти мероприятия, — сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что важным аспектом в борьбе с COVID-19 является вакцинация. Мурашко обратил внимание, что первыми её должны пройти медики и учителя, а затем — представители групп риска, которые рискуют получить осложнения и оказаться в больнице.

Министр полагает, что именно профилактический путь является эффективным. Он напомнил, что правительство поддержало продление мероприятий по борьбе с вирусом и обеспечение медицинских служб лекарственными средствами на январь 2020 года. Мурашко надеется, что в совокупности всё это приведёт к скорому снижению заболеваемости.

Как ранее писал NEWS.ru, по данным на утро 5 декабря, в России обновлён рекорд по суточной заболеваемости COVID-19. Выявлено 28 782 случая заражения.