Мурашко: в России снизилось число лечащихся от COVID-19 пациентов

https://static.news.ru/photo/1d5793b4-5a4c-11eb-9af6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество россиян, проходящих в данный момент лечение от коронавируса, снизилось на 6,6%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Такие данные глава Минздрава привёл на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее количество пациентов, находящихся на лечении, снизилось на 6,6% как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Но тем не менее цифра пока остаётся большой — чуть более 1 млн человек, — сказал Мурашко, которого цитирует ТАСС.

В столице также фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 по всем направлениям, сообщил ранее мэр Сергей Собянин. По его словам, сейчас свободны 40% коек и на этой неделе властям будет точно понятно, как развивается заболеваемость в столице.

За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 21 734 россиян в 85 регионах страны. Общее число заразившихся коронавирусом россиян с начала пандемии выросло на 0,6% — до 3 612 800 случаев. За прошедшие 24 часа на территории России скончались 586 человек, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа, сообщал NEWS.ru.