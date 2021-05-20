Мурашко рассказал, в каких регионах улучшается ситуация с COVID-19

https://static.news.ru/photo/28582dcc-ba1a-11eb-a732-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

В ряде регионов России с наибольшим охватом населения вакцинацией от COVID-19 видна устойчивая тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что россиянам нужно осознать ответственность не только за себя, но и за окружающих. По его словам, победить коронавирус можно только сообща. Государство предоставляет для этого все возможности, в том числе бесплатную вакцинацию.

Самое главное — защита от болезней и осложнений, а в ряде ситуаций — от летальных исходов. Поэтому, когда дарят жизнь, нужно выбрать жизнь, — цитирует агентство главу ведомства.

Ранее министр заявлял, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой. Он порекомендовал регионам еженедельно анализировать эпидобстановку и по итогам принимать решения по ограничительным мерам.

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что темпы вакцинации в России оставляют желать лучшего, хотя в стране зарегистрированы три вакцины. Он предположил, что одной из причин тому может быть движение антипрививочников.